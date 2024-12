5 chás para ajudar a eliminar gordura abdominal

Nada como unir sabor e funcionalidade quando o assunto é cuidar do corpo. Os chás, conhecidos por suas propriedades terapêuticas, também podem ser fortes aliados na luta contra a gordura abdominal. Ingredientes como gengibre, canela, limão e muitos outros, possuem ativos que não só aceleram o metabolismo, mas também ajudam a combater a retenção de líquidos e melhoram a digestão.

Chá de limão termogênico

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo até atingir começar a ferver. Depois, adicione as folhas de chá-verde na água quente. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Após, acrescente o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Misture e sirva o chá em uma xícara, decore com uma fatia de limão e polvilhe uma pitada de canela.

Chá de frutas para ajudar a eliminar gordura abdominal

Ingredientes

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Quando atingir o ponto de fervura, adicione as fatias de maçã, os pedaços de pêssego e os gomos de tangerina. Misture levemente. Acrescente o pedaço de canela em pau e os cravos-da-índia e deixe a mistura ferver em fogo baixo por 8 minutos.

Após, adicione as sementes de romã na panela e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e coe o chá, retirando os pedaços de frutas e os temperos. Adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.

Chá de menta com canela

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Assim que a água atingir o ponto de fervura, desligue o fogo. Coloque as folhas de menta e o pau de canela na água quente. Tampe a panela e deixe o chá descansar por aproximadamente 10 minutos. Coe o chá para remover as folhas de menta e o pau de canela. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi com gengibre

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água para ferver. Quando começar a borbulhar, adicione as cascas do abacaxi e as rodelas de gengibre. Deixe os ingredientes fervendo em fogo médio por aproximadamente 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe a bebida para remover os pedaços de casca e gengibre. Adicione o mel e sirva em seguida.