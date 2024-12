5 receitas de pavê práticas e deliciosas

O pavê é uma sobremesa clássica que conquista corações em almoços e reuniões familiares. A simplicidade do preparo e a versatilidade em sabores fazem dele um destaque na culinária, agradando a diversos paladares. Seja o tradicional sabor de chocolate ou aquele mais diferente, o pavê é sempre uma escolha irresistível.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas incríveis para você experimentar e encantar a todos!

Pavê de limão com coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de creme de leite

Raspas de 1 limão

4 colheres de sopa de suco de limão

200 g de biscoito de maisena

2 xícaras de chá de coco ralado

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite, as raspas e o suco de limão e 1 xícara de chá de coco ralado e misture. Desligue o fogo e reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito e creme. Finalize com uma camada de creme e polvilhe com o restante do coco ralado e as raspas de limão. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê de café

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de amido de milho

200 g de creme de leite

50 ml de café coado

1 colher de sopa de margarina

Leite para molhar os biscoitos

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o amido de milho, a margarina e o café e leve ao fogo baixo até atingir consistência de mingau, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito (molhando-o levemente no leite) e creme. Finalize com uma camada de creme e polvilhe com chocolate em pó. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê de maracujá

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

250 ml de suco de maracujá

200 g de biscoitos de maisena

Polpa de 1 maracujá para decorar

Leite para molhar os biscoitos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito (molhando-o levemente no leite) e creme de maracujá. Finalize com uma camada de creme e decore com a polpa de maracujá. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê tradicional de chocolate

Ingredientes

400 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

395 g de leite condensado

1 gema de ovo

400 g de creme de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de chocolate ao leite picado

400 g de biscoito de maisena

Leite para molhar o biscoito

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado, a gema de ovo, metade do creme de leite e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Depois que o creme começar a soltar da panela, desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o restante do creme de leite e o chocolate e leve ao fogo médio até obter um creme. Desligue o fogo e reserve. Em uma forma, faça uma camada de biscoito (molhando levemente no leite), creme, biscoito e creme de chocolate. Finalize com uma camada de biscoito e espalhe o restante do creme de chocolate sobre ela. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê vegano de amora

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena vegano

500 g de amora

2 xícaras de chá de açúcar

500 g de chocolate meio amargo vegano

500 g de creme de leite de amêndoas

Leite de soja para molhar os biscoitos

Amoras para decorar

Modo de preparo