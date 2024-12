A despedida honrosa do Inter no Beira-Rio em 2024

Inter perdeu por conta da alta qualidade do Botafogo.

O Inter perdeu para o Botafogo num jogo que poderia ter resultado melhor. O gol dos cariocas aconteceu logo no início da partida e foi marcado por Savarino , em bela jogada ensaiada.

O Inter, então, foi pra cima e pecou por perder grandes oportunidades de gol . Num jogo com este grau de dificuldades, é essencial marcar os gols das oportunidades produzidas.

Vitão foi o craque superior. Bernabei teve a melhor taxa de participação. O lateral é o jogador que mais toda na bola no time colorado.

Uma derrota que aconteceu pela qualidade do time carioca, que será campeão brasileiro no domingo (7). E o Inter teve seu último jogo aplaudido por seu torcedor mesmo perdendo .

