Os dirigentes são todos iguais quando reclamam da arbitragem

Daronco esteve envolvido em lance polêmico no sábado (1º).

O bate-boca sobre a arbitragem nivela todos os dirigentes de todos os clubes. O que aconteceu no primeiro jogo entre Grêmio e Juventude remeteu os dirigentes gremistas a entrevistas e ações raivosas .

Os dirigentes do Juventude , diante da grande vantagem que tiveram por um pênalti claro não marcado, ficaram calados . Estavam favorecidos.

Mais tarde, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos , depois da vitória contra o Caxias e a classificação do seu clube para a final , nada tinha a dizer sobre isto, apesar de alguns anos sem chegar lá.

Ele queria o Juventude na final . Antes, o seu vice de futebol chegou a dizer que não iam tirar o campeonato do Inter na marra. Que eu saiba, quem quer tirar o título do Inter é o Grêmio, que também passou para a final . Tudo muito parecido.

A ilusão do VAR

Tenho sérias restrições ao uso do VAR. Reconheço que é muito útil nos impedimentos , mesmo que ache uma chatice esperar muito tempo por uma solução. Mas os lances de interpretação ficam por conta dos humanos.

O árbitro do primeiro jogo não deu pênalti porque entendeu que o zagueiro Abner tocou antes na bola. Pronto, não marcou a infração que para muitos pareceu muito clara.

No jogo do sábado passado, muitos concluíram ter havido jogo perigoso no gol gremista. Daronco e o VAR validaram o lance.