Quem pode voltar no Inter para a final do Gauchão

Torcida espera a presença de Alan Patrick no Gre-Nal.

Alan Patrick sofreu um trauma no tornozelo. Ainda tem sensibilidade forte, mas sem fratura. E só uma questão de tempo para as dores sumirem e ainda faltam muitos dias para o jogo. Alanpa vai para o Gre-Nal.

Quem tem presença incerta é o atacante Borré . Sua lesão é leve. Mas é muscular. Pode ficar no banco como maior tendência de participação no clássico.

Que está mesmo fora é Wesley. Lesão muscular grau dois. De puder ser aproveitado para decisão do Campeonato Gaúcho, será no segundo Gre-Nal e não começando o jogo. É o que acredito que possa acontecer para os colorados.

