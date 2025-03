O que pode acontecer em Juventude x Grêmio

Depois, pensei o contrário: o Grêmio começa ofensivo e busca a marcação de um gol, o que reverteria em debilidade do Juventude já que perde por 2 a 1 , o resultado da Arena.

Mas aí parei de pensar. Concluí que este é um jogo em que tudo pode acontecer . Um jogo nervoso, disputado em cada centímetro quadrado do campo. Virilidade solta no jogo.

Espero que não tenhamos pontapés e sim técnica, força, velocidade. Tudo que tem a ver com o futebol e estou convencido que o Daronco terá grande atuação, na mesma medida do tamanho do jogo. Ele é muito bom e tem muita experiência. Repito : tudo pode acontecer.