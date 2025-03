Como deve ser o meio-campo do Grêmio no Gre-Nal

Cuéllar está sem o condicionamento físico ideal. @Gremio / X / Divulgação

Três volantes. Esta é uma possibilidade no time do Grêmio, colocada por muitas pessoas que me escrevem.

Como Cuéllar ainda está longe do condicionamento físico ideal, já se sugere a escalação de Camilo. Villasanti continuaria normalmente.

O Grêmio tem Cristian Olivera, Braitwaite e Monsalve. É difícil fazer um time com três volantes municiar o ataque, mas as possibilidades de escalação do treinador Quinteros não são muito grandes.

