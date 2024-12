Alanis Guillen é Michele em "Mania de Você". Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (4). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 20h35min

Mércia repreende Mavi. Michele sente admiração por Daniel. Rudá demonstra acreditar em Luma, discordando da atitude de Moema e Viola. Rodhes ajuda Luma a alugar um quarto na comunidade. Mavi e Iberê tentam descobrir com quem Mércia está saindo. Dhu e Wagner se encontram. Fátima conta a Diana que o admirador secreto a chamou para ir ao bar no hotel. Mavi vê Volney vestindo um terno que Mércia comprou e fica desconfiado.

Garota do Momento - RBS TV, 18h05min

Beatriz não acredita em Beto, e Bia comemora. Maristela cede à chantagem de Zélia. Beatriz desabafa com Glorinha sobre Beto. Clarice sofre com fortes dores de cabeça. Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa. Glorinha procura Beto e afirma acreditar nele. Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na Perfumaria Carioca. Nelson é grosso com Anita, e Edu os observa. Celeste desconfia de Mauro. Raimundo conversa com Lígia sobre o ocorrido com Beto. Beto e Glorinha deduzem que Basílio teve um cúmplice na armação, e desconfiam de Bia. Zélia se muda para seu novo apartamento. Beto confronta Bia na frente de Clarice.

Volta por Cima - RBS TV, 19h15min

Jin ajuda Madalena. Rosana e Neuza trocam ofensas. Tati reclama com Osmar por tentar atrapalhar o evento de Madalena. Jão explica para Miranda o que está acontecendo com Cida. Nando reclama com Jin de sua proximidade com Tati. Belisa agradece Silvia por não ter revelado seu segredo para Gigi. Edson agradece Madalena pelo evento. Chico tenta convencer Cacá a reconquistar Jão. Roxelle chantageia Chico. Violeta constata que Osmar quer que Madalena, Doralice e Tati também morem em sua casa. Madalena encontra Jão na casa de Cacá e se incomoda.

A Caverna Encantada - SBT, 20h45min

Moisés comenta com Binho que suspeita que Rui esteja aprontando algo, ao lado de Pedro e André, na caverna. Felipe acorda no meio da noite com comportamento estranho. Safira diz a Dodô que vai usar Felipe para conseguir o diamante dela.

Força de Mulher - Record, 21h