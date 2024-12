Miley Cyrus viveu Hannah Montana, personagem icônica da Disney que originou séries e filmes. Disney / Divulgação

Após a Disney anunciar que vai encerrar a transmissão dos canais pagos da empresa no Brasil, uma enxurrada de comentários ocupou as redes sociais. Entre os canais que serão oficialmente descontinuados a partir de fevereiro, está o queridinho do público jovem Disney Channel. Além dele, Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic e Baby TV.

Os programas que marcaram gerações ainda estarão disponíveis no streaming da empresa, o Disney+. Em nota, a corporação afirmou que a mudança segue a tendência global de priorização de conteúdo digital e deve afetar outros países.

Mesmo assim, os fãs já estão compartilhando reações ao "fim de uma era".

A fórmula de sucesso do Disney Channel

No início dos anos 2000, a programação do Disney Channel impactava uma geração inteira de crianças e adolescentes. Consolidado como uma marca de conteúdo infanto-juvenil, o canal lançou programas como Hannah Montana, Zack & Cody: Gêmeos a Bordo e Os Feiticeiros de Waverly Place, considerados grandes acertos de audiência.

A empresa também contribuiu para o início da carreira de diversos atores e músicos que seguem na indústria do estretenimento, como Miley Cyrus, Demi Lovato, Hilary Duff, Dove Cameron, os gêmeos Dylan e Cole Sprouse, Selena Gomez, Zendaya e o trio Jonas Brothers.

Todo o catálogo da empresa está disponível no streaming Disney+. Confira algumas das principais séries que marcaram a programação do Disney Channel:

Seriados do Disney Channel

As Visões da Raven (2003 - 2007)

A adolescente Raven Baxter se encontra em confusões e situações cômicas por conta da sua habilidade de enxergar o futuro. A série originou os spin-offs Cory na Casa Branca (2007 - 2008) e A Casa da Raven (2017 - 2023).

Zack e Cody: Gêmeos em Ação (2005 - 2008) e Zack e Cody: Gêmeos a Bordo (2008 - 2009)

Os gêmeos Dylan e Cole Sprouse deram vida a Zack e Cody na produção. Inicialmente, a dupla vivia no luxuoso Hotel Tipton, em Boston. A série também contava com as estrelas Brenda Song e Ashley Tisdale como London Tipton e Maddie, respectivamente. Após o sucesso das três temporadas iniciais, a série foi renovada em formato de spin-off, que focava na vida de Zack e Cody no navio SS Tipton.

Hannah Montana (2006 - 2011)

A primeira grande aparição de Miley Cyrus na televisão foi como Miley Stewart, adolescente que vivia uma vida dupla. Ela alternava entre ser uma garota comum e a estrela do pop Hannah Montana, escondendo sua identidade com uma peruca loira. O pai de Miley na vida real, Billy Ray Cyrus, viveu o pai da cantora na série também.

Os Feiticeiros de Waverly Place (2007 - 2012)

A família Russo, formada por feiticeiros, se esconde atrás da fachada de um pequeno restaurante de Nova York. Os filhos Alex (Selena Gomez), Justin (David Henrie) e Max Russo (Jake T. Austin) disputam quem ficará com os poderes da família, em meio a confusões e aventuras.

Sunny Entre Estrelas (2009 - 2011)

Primeiro grande sucesso de Demi Lovato, Sunny Entre Estrelas conta a história da protagonista Sunny, que sai do interior de Wisconsin para realizar o sonho de trabalhar em uma série de televisão. O programa também foi marcado pela atuação de Sterling Knight, que também protagonizou o filme Starstruck (2010).

Boa sorte, Charlie! (2010 - 2014)

A vida da família Duncan é virada de cabeça para baixo com a chegada da bebê Charlie. Bridgit Mendler viveu a protagonista Teddy, irmã mais velha de Charlie, que grava diários da família.

No Ritmo (2010 - 2013)

As melhores amigas Cece Jones (Bella Thorne) e Rocky Blue (Zendaya) vivem o sonho de serem dançarinas profissionais no programa, que mostra os desafios e as aventuras enfrentados pela dupla.

Jessie (2011 - 2015)