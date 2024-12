Rodrigo Fagundes fala sobre seu personagem em "Volta por Cima": "Gigi é uma mistura de divas"

Um dos núcleos mais divertidos de Volta por Cima é o da família Góis de Macedo. Falidos, mas tentando manter a pose de milionários, os irmãos Belisa (Betty Faria), Joyce (Drica Moraes) e Gigi ( Rodrigo Fagundes ) relutam em aceitar a nova realidade financeira, mesmo que tenham que vender obras de arte, roupas e acessórios de grife, o importante é garantir a fachada de membros da alta sociedade. Em bate-papo, Rodrigo Fagundes conta sobre as inspirações para dar vida a Gigi e torce para que seu personagem seja feliz no amor. Confira!

Casa de ferreiro, espeto de pau (risos). A novela é o último assunto aqui em casa. Juro! A homenagem veio da autora, Claudia Souto, e eu adorei gravar essa cena. Mas ele realmente não me adianta nada para eu não criar expectativa, pois tudo pode mudar. E outra curiosidade é que eu não posso passar meu texto com ele, por exemplo, porque eles estão pelo menos 20 capítulos na frente ou mais na escrita. Se ele passa algo comigo que já foi escrito, pode achar que alguma coisa deveria ser reescrita ou mudar, e não existe mais esse tempo. Entendo muito essa curiosidade de acharem que sei o que vai acontecer, mas isso não existe. Recebo o bloco da semana e vejo junto com meus colegas da novela os rumos dos personagens. E acho que é por isso que funcionamos bem no trabalho. Prova disso é estarmos no terceiro trabalho com a Claudia Souto (também fizeram Pega Pega e Cara e Coragem).