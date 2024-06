O Juventude manteve a regularidade na retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mesmo após um mês inteiro sem jogos devido ao trágico momento que o Rio Grande do Sul enfrentou com a enchente, o time do técnico Roger Machado somou quatro pontos em dois jogos. A equipe empatou com o Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores da América, mostrando um bom futebol. Já diante do Atlético-GO, adversário direto para atingir o primeiro objetivo da permanência, o alviverde não teve uma atuação de encher os olhos do torcedor, mas foi efetivo na hora que precisou para sair com os três pontos.