Quando o Juventude mais precisou de seu camisa 1, Gabriel Vasconcellos foi decisivo na partida contra o Atlético-GO. O alviverde venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Lucas Barbosa, na noite de quarta-feira. Porém, o goleiro fez defesas decisivas no segundo tempo do duelo no Estádio Alfredo Jaconi. Ao fim do jogo, o atleta afirmou que ainda tem muito campeonato pela frente, mas analisa o bom momento da equipe.