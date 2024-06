O Juventude venceu o Atlético-GO na noite de quarta-feira (5) no Alfredo Jaconi, mesmo sem apresentar a mesma atuação do jogo do fim de semana com o Fluminense, no Maracanã. Mas o mais importante é que a equipe somou três pontos, foi a nove em 18 disputados e subiu para a 12ª posição na tabela do Brasileirão.