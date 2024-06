O Juventude se superou mais uma vez. E depois de uma entrega física e técnica gigante diante do Fluminense, no Maracanã, a equipe alviverde conquistou mais um grande resultado dentro do Estádio Alfredo Jaconi. Mesmo sem ter uma grande atuação técnica, prevaleceu a garra jaconera para os três pontos somados diante do Atlético-GO, de Jair Ventura. Já são sete pontos em nove disputados dentro de casa. Uma baita campanha como mandante.