Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Majorie Agnoletto, Cecília Agnoletto Fernandes e Larry Fernandes, encantados em família, sábado, no primeiro aninho de Cecília Cy Rezzadori / Divulgação

Princesa Cecília



Para celebrar o primeiro aninho de Cecília Agnoletto Fernandes, os carinhosos pais Larry Fernandes e Majorie Agnoletto realizaram uma festa de sonhos de princesa, sábado à tarde, no salão social do Villa Bella Exclusive. A reunião ao redor de Cecília foi inspiradíssima com direito a delícias gastronômicas, brincadeiras surpreendentes e a presença dos avós, João Carlos e Regina Fernandes, Marcos e Roselene Agnoletto, dos tios Yura e Luciana Fernandes, Gracielle Agnoletto e Thiarly Tonet e expressivos aplausos dos amigos dos clãs.

Os avós de Cecília, João Carlos Fernandes, Regina Schimidt Fernandes, Roselene Mattei Agnoletto e Marcos Francisco Agnoletto, comemoraram o primeiro aniversário da princesa da família, sábado, em festa no Villa Bella Exclusive Cy Rezzadori / Divulgação

Os tios maternos de Cecília. Gracielle Agnoletto e Thiarly Tonet, aplaudiram o primeiro aninho da pequena Cy Rezzadori / Divulgação

Yura Schimidt Fernandes, Luciana Freitas Almeida Fernandes e os filhos, Alycia e Elyas Almeida Fernandes, entoaram em uníssono os parabéns ao redor do primeiro aniversário de Cecília Agnoletto Fernandes Cy Rezzadori / Divulgação

Tempo



Tatiana Barduco protagonizou a sessão de autógrafos de sua mais recente obra intitulada Breve, Longa, Eterna – a primeira dela no gênero conto. O encontro, embalado pela violinista Joana De Paula Ventura, ocupou a Livraria Leitura, no Shopping Villagio Caxias, dia 28. A reunião cult contou com as presenças de Andressa Rauber, artista plástica que assinou as ilustrações do livro, e de Luciana Botta, sommelière de chás que apresentou novidades.

Tatiana Barduco contou com as atenções do marido, Guilherme Sechin, dia 28, quando lançava o livro Breve, Longa, Eterna, na Livraria Leitura do Shopping Villagio Caxias Tamiris Santana / Divulgação

Luciana Botta e Andressa Rauber colaboraram para o êxito da sessão de autógrafos protagonizada pela escritora Tatiana Barduco Tamiris Santana / Divulgação

Capítulos



Leonardo Simas Thalheimer e seu avô Odir Simas apresentaram, dia 29, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, o livro O Céu Não É Azul, em que exploram desafios do daltonismo. A sessão de autógrafos contou com as atenções da mãe de Leonardo, Daniela Simas.

Daniela Simas e o filho, Leonardo Simas Thalheimer, sexta-feira, quando ele e o avô Odir Simas autografavam o livro O Céu Não É Azul, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Daisy Longaray Simas encheu de afagos o marido, Odir Simas, que apresentou o livro O Céu Não É Azul, escrito em parceria com o neto, Leonardo Simas Thalheimer sobre daltonismo Leandro Araújo / Divulgação