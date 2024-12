Veja quem brilhou no casamento de Gustavo Reis Silvério e Simone Guzatto Chies

Para sempre



A bonita noiva do fim de semana, a caxiense Simone Guzatto Chies, filha de Fernando Luiz Chies e Carmen Maria Guzatto Chies, brilhou, sábado, 30, em um look de Carla Negri, quando trocava juras eternas com seu amado, o goiano Gustavo Reis Silvério, filho de Gilvania Bernardes Silvério (in memoriam) e Cláudio Reis de Oliveira. Na cerimônia solene, a avó paterna de Simone, Judith Chies abençoou, com emoção, as alianças dos noivos ao levá-las até o altar da Igreja São Pelegrino. Notáveis anfitriões, Gustavo e Simone recepcionaram familiares e amigos durante uma inspirada festividade clássica nos salões do Villa Basilico, embalados pelo repertório do DJ Roza, da banda Pura Curtição e Eletrosax.