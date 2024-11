O estilista Rico Bracco desfilou sua mais recente coleção na Dell Anno Bento Gonçalves

Daniela Possamai, empresária à frente da Dell Anno Bento Gonçalves, abriu as portas do recém inaugurado endereço para um desfile do estilista gaúcho Rico Bracco, no último dia 27. Na ocasião, ele apresentou a coleção “La Crociera 24/25”. Inspirada na estética resort, os looks traduzem elementos marítimos e bucólicos, expressados por meio de um visual sóbrio contemporâneo, utilizando como base a tela de linho vaporoso, crepes de seda ultraleves e a palharia de trigo presente nos acessórios. Rico Bracco já assinou coleções que integraram agendas internacionais referência no segmento - como o Minerva Fashion Week (México), Milano Fashion Week (Itália) e no Brasil Eco Fashion Week. Especializado em alfaiataria contemporânea sustentável, Bracco também é quem assina o dress code dos novos closets da marca premium de móveis planejados da Unicasa.