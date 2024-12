Inter faz sondagem por zagueiro brasileiro que joga na Inglaterra

Defensor é formado na base do São Paulo. West Ham / Divulgação

O Inter prioriza a contratação de zagueiros na próxima janela e um dos nomes sondados recentemente pelo Colorado está na Inglaterra. Trata-se de Luizão, brasileiro de 22 anos que pertence ao West Ham.

Formado no São Paulo, o zagueiro atua no time sub-21 do clube inglês e ainda não fez nenhuma partida com a equipe principal. Por isso, o jogador tem interesse em ganhar minutos em campo e uma volta ao Brasil é uma forte possibilidade.

A reportagem de Zero Hora apurou que o West Ham considera viável emprestar o jogador com uma opção de compra fixada. O Inter não abriu negociações oficialmente, mas fez uma sondagem sobre as condições de um eventual negócio.

O zagueiro deixou o Morumbi em dezembro de 2022, um mês antes do fim do contrato. Por isso, o São Paulo não recebeu nenhum valor na transferência, mas manteve 15% de uma futura venda. Luizão tem contrato com o West Ham até junho de 2026.