Polônia acusa Rússia de planejar sabotagem contra companhias aéreas ao redor do mundo

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, acusou a Rússia de planejar atos de sabotagem, incluindo "terror aéreo" contra companhias aéreas ao redor do mundo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Varsóvia.

Tusk confirmou que há preocupações com a Rússia tentando afetar a segurança aérea global, o que pode impactar ainda mais o clima geopolítico tenso. O Kremlin descartou as alegações ocidentais anteriores de que a Rússia patrocinou atos de sabotagem e ataques na Europa.

As acusações vêm no contexto de várias suspeitas de sabotagem, como a colocação de dispositivos incendiários em aviões cargueiros, incluindo incidentes na Alemanha e na Inglaterra. Autoridades ocidentais, inclusive do Azerbaijão, também acusam a Rússia de envolvimento em ataques à aviação civil.