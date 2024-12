Juventude negocia compra de atacante que pertence a time paranaense

Atacante Edson Carioca (D) entrou em campo em 33 jogos com o Juventude neste ano. Porthus Junior / Agencia RBS

O departamento de futebol do Juventude já fez a avaliação completa do elenco de jogadores para a temporada de 2025. O foco inicial está na manutenção de nomes que estão com contrato no fim e o clube busca as renovações.

O Juventude negocia a contratação em definitivo do atacante Edson Carioca. O atleta pertence ao Azuriz do Paraná e estava emprestado até o final desta temporada. O clube tem a ideia de acertar a compra do jogador, assim como fez com Gabriel Taliari, que pertencia ao Capivariano e o Alviverde investiu cerca de R$ 900 mil na contratação.

— A gente tem opção de compra dele, depende da gente fazer essa opção de compra dele ou não. Mas também precisamos acertar salário. Não adianta a gente comprar ele e não acertar o salário, então é uma coisa que está sendo trabalhada nesse sentido — declarou o diretor do comitê gestor do departamento de futebol, Luis Carlos Bianchi, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Nesta temporada, Edson Carioca entrou em campo em 33 jogos com a camisa do Juventude. O atleta estava no Botafogo-SP antes de vir por empréstimo ao Estádio Alfredo Jaconi. O jogador chegou a ser titular no Gauchão, mas sofreu com lesões. Depois, ganhou espaço na reta final do Brasileirão, quando foi mais utilizado como titular. Aos 27 anos, o jogador marcou três gols neste ano e tem outras três assistências.