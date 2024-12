Santos foi campeão olímpico com o Brasil, em 2021. Gilvan de Souza / Flamengo

Logo após confirmar a permanência na Série A do Brasileiro, o Juventude intensificou as tratativas para a montagem do elenco de 2025. E uma das prioridades é a definição do goleiro titular na próxima temporada.

Um dos grandes destaques deste ano foi Gabriel. O jogador pertence ao Coritiba e o clube gaúcho já manifestou o interesse de renovar o vínculo com o atleta. Porém, o time paranaense não parece disposto a ceder o goleiro ou pensa em um novo destino para ele.

Sendo assim, o Juventude está no mercado em busca de alternativas para a posição. Segundo informação do jornalista Roberto Peruzzo, do ge.globo, o principal alvo é Santos, do Fortaleza. Ele é um dos nomes cotados.

A direção do Juventude abriu negociações para tentar a contratação do goleiro, que teve apenas quatro jogos na temporada pelo Leão do Pici, clube com o qual tem vínculo até dezembro de 2026. A ideia é buscar a sua chegada por empréstimo.

O Fortaleza realizou a compra do jogador em definitivo junto ao Flamengo por US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões) no começo deste ano. Antes, Santos se destacou pelo Athletico, onde atuou por mais de 10 anos.

Neste período, conquistou a Copa do Brasil de 2019 e representou o Brasil nas Olímpiadas de 2020 (disputada em 2021), faturando a medalha de ouro, além da Copa Sul-Americana de 2021. Ele também foi chamado por Tite para a Seleção principal, em 2019.