Confira a situação contratual de cada jogador do elenco do Juventude

Elenco do Juventude fechou a temporada de 2024. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude não tem mais jogos na temporada de 2024. Agora, o departamento de futebol é quem entra em ação de forma mais forte para o planejando do ano de 2025. O elenco passará por uma reformulação para as competição que terá pela frente, como Gauchão, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A.

O Juventude tem 13 atletas com contrato para o ano que vem ou até 2026. Na lista alguns titulares, como os zagueiros Danilo Boza e Rodrigo Sam, o volante Jadson, o meia Mandaca e os atacantes Gabriel Taliari e Erick farias.

Outros sete nomes estão por empréstimos no Estádio Alfredo Jaconi e retornam para os seus clubes. O principal deles é o artilheiro da temporada Lucas Barbosa, que pertence ao Santos, assim como o lateral-direito João Lucas.

Por fim, 12 nomes têm os contratos encerrados neste mês de dezembro com o término da temporada. Um deles já deixou o clube, o zagueiro Zé Marcos. O meia-atacante Nenê é outro que irá definir ainda se permanece em atividade ou se aposenta.

RENOVAÇÕES

O clube tem o interesse em algumas renovações. A situação mais difícil é a do goleiro Gabriel Vasconcellos. O atleta pertence ao Coritiba. Ele tem um salário alto e envolveria questões financeiras. O volante Ronaldo também interessa e está bem encaminhado. O problema pode ser uma proposta do exterior. Nenê, Jean Carlos e Gilberto constam na lista para 2025. O centroavante Gilberto, inclusive, teria uma clausula contratual que prevê a renovação por atingimento de metas.

— Quando falamos em priorizar os atletas que estão aqui é nada mais justo do que aqueles que nos ajudaram a conquistar essa permanência. Vamos ter dificuldade, sim, mas o interesse tem que ser dos dois lados. Então, quando escutamos no vestiário que um Gabriel veio pro Juventude, teve um ano da forma como ele teve, ele chegou a pensar, no ano passado, em abandonar o futebol. Pegamos um Ronaldo com uma lesão séria, grave, um ano sem jogar, ele chega no clube e diz que a nossa área médica, recupera ele para o futebol. É lógico que ele vai ter ofertas, valores altos, mas a gente também tem que escutar esses dois lados — comentou o vice de futebol, Almir Adami.

Outro atleta renovará por uma questão contratual. O lateral Alan Ruschel tem uma cláusula por aproveitamento e atingiu o gatilho. Outros dois permanecem por uma questão trabalhista. Os volantes Caíque e Peixoto se recuperam e graves lesões no joelho. Eles têm uma estabilidade trabalhista após a plena recuperação.

COM CONTRATO PARA 2025

Goleiros

Lucas Wingert e Zé Henrique

Zagueiros

Danilo Boza, Rodrigo Sam e Yan Souto

Lateral

João Vitor

Volantes

Dudu Vieira e Jadson

Meia

Mandaca

ATACANTE

Erick Farias, Gabriel Taliari e Ronie Carrillo

EMPRESTADOS QUE RETORNAM PARA SEUS CLUBES

Goleiro

Gabriel Vasconcellos (Coritiba)

Zagueiro

Lucas Freitas (Palmeiras)

Laterais

João Lucas (Santos) e Ewerton (Sport)

Volante

Luis Oyama (Botafogo)

Atacantes

David da Hora (Coritiba) e Lucas Barbosa (Santos)

CONTRATO ATÉ O FIM DE 2024

Goleiro

Matheus Claus

Zagueiro

Zé Marcos

Laterais

Alan Ruschel** e Gabriel Inocêncio

Volantes

Caíque*, Peixoto* e Ronaldo

Meias

Nenê e Jean Carlos

Atacantes

Gilberto**, Edson Carioca, Diego Gonçalves e Marcelinho

* Pela grave lesão no joelho renova seu contrato.

** Terão seus contratos renovados por uma cláusula de aproveitamento.

SITUAÇÃO CONTRATUAL DE CADA ATLETA

GOLEIROS

Gabriel - Empréstimo do Coritiba até o fim de 2024

Mateus Claus - Fim de 2024

Lucas Wingert - Abril 2025

Zé Henrique - Fim de 2025





ZAGUEIROS

Zé Marcos - Fim 2024

Danilo Boza - Fim 2025

Rodrigo Sam - Fim de 2025

Lucas Freitas - Empréstimo Palmeiras até o fim de 2024

Yan Souto - Fim de 2025





LATERAIS

João Lucas - Empréstimo do Santos até o fim de 2024

Ewerthon - Empréstimo do Sport até o fim de 2024

João Vitor - Até abril de 2025

Alan Ruschel - Fim de 2024

Gabriel Inocêncio - Fim de 2024





VOLANTES

Caíque - Fim de 2024 (com a lesão no joelho será prorrogado)

Thiaguinho - Fim de 2024

Dudu Vieira - Fim de 2025

Daniel Peixoto - Fim de 2024 (com a lesão no joelho será prorrogado)

Ronaldo - Fim 2024

Jadson - Fim de 2025

Luís Oyama - Empréstimo do Botafogo até o fim de 2024





MEIAS

Jean Carlos - Fim de 2024

Nenê - Fim de 2024

Mandaca - Fim de 2025





ATACANTES