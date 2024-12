Senado mantém armas e munições fora da incidência do imposto seletivo na reforma tributária

Destaque proposto por Randolfe (D) e Braga (E), ao centro, não atingiu o número de votos necessários. Waldemir Barreto / Agência Senado

O plenário do Senado derrotou a proposta do governo de reincluir as armas e as munições no Imposto Seletivo e decidiu manter os itens fora da tributação, na sessão de votação da regulamentação da reforma tributária nesta quinta-feira (12).

A reinclusão das armas e munições foi proposta de destaque do líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Para aprovar a emenda, os governistas precisavam obter 41 votos. No entanto, apenas 33 senadores foram favoráveis à reinclusão, enquanto 32 foram contrários e um se absteve.

Leia Mais Regulamentação da reforma tributária é aprovada pelo Senado

Quando a regulamentação foi aprovada na Câmara, as armas e as munições já estavam fora do imposto seletivo, mas o relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), decidiu introduzi-las novamente na tributação.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a oposição conseguiu aprovar a exclusão.