Confira os resultados da final do Gaúcho de Rally 4x4, disputado na Serra Gaúcha 

A corrida aconteceu pós chuva, trazendo mais emoção e determinação aos competidores. Uillian Vargas / Gaúcho Rally 4x4

O Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 consagrou os seus campeões no último sábado (7), em São Francisco de Paula. Reunindo competidores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 28 veículos participaram da corrida.

Com 100km de percurso, chuva, lama e terreno liso, a última etapa da competição ficou ainda mais exigente.

— Foi uma prova incrível que, com a ajuda de São Pedro, ficou ainda mais técnica e emocionante, na qual os competidores se divertiram bastante. Tivemos várias mudanças de direção, com médias justas de velocidades e algumas pegadinhas — disse o diretor geral do campeonato, Alexandre Rech.

As categorias existentes são: Graduado, Turismo, Novato e #PartiuTuia. Nelas, não vence a dupla mais rápida, e sim a mais regular, que obedece as médias de velocidade exigidas pela planilha de prova, enquanto supera os obstáculos naturais do trajeto.

Leia Mais Decisão do Gaúcho de Rally 4x4 acontece no próximo sábado

Leia Mais São Francisco de Paula recebe a decisão do Gaúcho de Rally 4x4

Os campeões

Na 4° etapa, os vencedores da categoria Graduado foram Rafael Cardoso e Tiago Poisl. Na Turismo, vitória de Odair José Balestrin e Lindones Antonio Três. Na Novato, os melhores foram Odirlei Antonio Balestrin e Cleiton Gardel Pasa. E, na #PartiuTuia, Micael Braga e Victor Paulo da Costa ficaram na primeira colocação.

Os campeões de 2024 do Gaúcho de Rally 4x4 se definem por pontos individuais, e não por dupla.

— Já conquistamos alguns primeiros lugares, mas o título de um campeonato é a primeira vez. Estamos há apenas três anos participando de provas de rally. Então, o sentimento de realização e superação é enorme. Já estamos ansiosos para a próxima temporada — declara Odair José Balestrin, piloto campeão da categoria Turismo.

Classificação Geral

Categoria Graduado

Piloto

1º) Dirceu Potrich, 100 pontos

2º) Rafael Cardoso, 88 pontos

3º) Carlos Alberto Volpato, 87 pontos

Navegador

1º) Tiago Poisl, 88 pontos

2º) Carlos Aberto Volpato Filho, 86 pontos

3º) André Vanor Pacheco, 70 pontos

Categoria Turismo

Piloto

1º) Odair José Balestrin, 96 pontos

2º) Michel Martins Dill, 94 pontos

3º) Ramon Oliveira de Souza, 64 pontos

Navegador

1º) Lindones Antonio Três, 96 pontos

2º) Talita Martins, 94 pontos

3º) Fábio Augusto Conte, 64 pontos

Categoria Novato

Piloto

1º) Ordilei Antonio Balestrin, 100 pontos

2º) Gleison Sachet, 87 pontos