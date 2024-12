Finalizada a obra do Complexo Viário Zona Sul, em Bento Gonçalves

O eixo principal foi a nova rotatória, sem semáforo, com faixa de pedestres, e a adaptação das vias do entorno.

A entrega das obras do Complexo Viário Zona Sul foi realizada nesta quarta-feira (11), em Bento Gonçalves. A obra surgiu com a necessidade de melhorar o tráfego no cruzamento entre os bairros Santa Helena, Santo Antão, Santa Marta, Verona, Santa Rita e Botafogo.