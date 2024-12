Obras de recapeamento asfáltico alteram trânsito em bairros de Caxias do Sul; confira ruas

Obras de recapeamento na Rua Luiz Segalla, no bairro Kaiser. Ederson de Oliveira / Divulgação

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Caxias do Sul divulgou nesta quinta-feira (12) o cronograma das obras de recapeamento asfáltico para os últimos dias do ano. As ações estão concentradas nos bairros Kayser, Charqueadas e Desvio Rizzo. Os trabalhos são realizados pela empresa Encopav, e integram o investimento de R$ 40 milhões destinado à melhoria de 66 ruas da cidade.

No bairro Kayser, as intervenções estão em andamento na Rua Ernesto Casara, entre as Ruas Bortolo Triches e Césare Baldisseroto, e devem ser concluídas nesta quinta-feira (12). Já na Travessa São Marcos, entre a Rua Ernesto Casara e a Perimetral Bruno Segalla, os serviços começam nesta quinta, com previsão de término no sábado (14).

No bairro Charqueadas, as obras começam nesta sexta-feira (13) na Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, entre a Rua Arlindo Festugato até o trevo com a Avenida Rio Branco, com conclusão prevista para o fim do mês. Outra via do bairro, a Rua Cristiano Ramos de Oliveira, que também abrange o Desvio Rizzo, terá os trabalhos iniciados em 23 de dezembro, estendendo-se até os primeiros dias de janeiro.

Além disso, a Rua Thereza Dalcanali Zugno, entre entre as Ruas Reinaldo Soardi e Otília Souza da Silva, também no Charqueadas, está programada para receber o recapeamento na segunda semana de janeiro de 2025.