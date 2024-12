"Conseguimos juntar todos os lados", diz presidente da Federasul sobre polarização na entidade

No evento de encerramento de ano nesta quinta-feira (12), o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, afirmou que, ao assumir a gestão, em 2023, a exemplo do país, a própria entidade encontrava-se dividida entre lulistas, bolsonaristas e quem não havia votado em nenhum dos lados.