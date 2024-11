Rodrigo Sousa Costa é reeleito presidente da Federasul

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reelegeu o presidente Rodrigo Sousa Costa por aclamação nesta quarta-feira (27), durante Assembleia Geral Ordinária (AGO) em votação híbrida, onde mais de 148 lideranças e representantes de entidades de todo o RS participaram. Rodrigo Sousa Costa vai iniciar o novo mandato de dois anos em 1º de janeiro, com uma renovação de diretoria equivalente a 40%, sendo composta por mais de 30% de lideranças femininas.