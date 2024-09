Rodrigo Souza Costa aceitou ir à reeleição para a presidência da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) . O empresário - natural de Pelotas e com atuação da agropecuária à indústria - foi eleito pela primeira vez em 2022, assumindo como presidente da entidade em 2023. Sua candidatura será oficializada em breve.