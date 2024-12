Acordado, sereno, cognitivamente íntegro: qual o estado de saúde de Lula após duas cirurgias no cérebro

Um novo boletim médico deve ser divulgado no fim da tarde desta quinta (12), após retirada do dreno na cabeça de Lula. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Dois dias depois de dar entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma cirurgia no cérebro, e de acabar passando por um segundo procedimento, o presidente Luiz Inácio da Silva, 79 anos, chega ao fim da manhã desta quinta-feira (12) "superestável, comendo e acordado", além de "cognitivamente íntegro" e "apto a exercer qualquer tipo de trabalho", segundo a equipe médica. A previsão de alta de Lula está mantida para o início da próxima semana, entre segunda (16) e terça-feira (17).

A primeira intervenção foi realizada para conter uma hemorragia intracraniana, e a segunda, para evitar novos sangramentos.

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do chefe do Executivo, afirmou que ele tem "capacidade total" de assinar qualquer tipo de decreto.

— O presidente sempre se manteve sereno, sempre seguindo ordens médicas, protocolos de tratamento, sempre manteve essa posição — comentou Kalil em coletiva de imprensa nesta quinta, em São Paulo. — A palavra é serenidade — completou.

O neurologista Rogério Tuma, um dos responsáveis pelo acompanhamento de Lula, acrescenta que o exame neurológico do presidente está normal.

— Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, de manutenção da vida, está cognitivamente íntegro — citou.

Tuma pontuou que a única recomendação é para que Lula não se esforce fisicamente ou mentalmente:

— A solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse.

Kalil Filho descartou a possibilidade de o sangramento do presidente migrar para outra parte do cérebro e reiterou que o presidente, desde o primeiro momento, não teve sequela alguma.

— O que foi feito hoje é para minimizar os riscos de novos sangramentos — explicou o cardiologista, pontuando que Lula vai continuar a rotina de fisioterapia e que os cuidados intensivos vão diminuindo.

Kalil disse que Lula foi informado na tarde de quarta-feira (11) sobre o procedimento que faria nesta quinta pela manhã:

— Não avisamos antes porque medicina é dia a dia.

Segundo Kalil, a expectativa é de um novo boletim médico na parte da tarde, após a retirada do dreno do presidente.

Conversando após novo procedimento

A segunda cirurgia à qual o presidente Lula foi submetido nesta semana terminou no início da manhã desta quinta-feira (12) e, segundo a equipe médica, foi realizada com sucesso. O mandatário passou por uma embolização da artéria meníngea média para impedir novos sangramentos na cabeça.

O procedimento foi realizado sem a necessidade de anestesia geral, apenas com sedação, em complemento a drenagem do hematoma que Lula teve entre o crânio e o cérebro, após uma queda em outubro.

Leia Mais Nova cirurgia de Lula é encerrada com sucesso, segundo equipe médica

Em frente ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), o médico pessoal de Lula, Roberto Kalil Filho, informou rapidamente à imprensa que o procedimento durou menos de uma hora.

— O procedimento terminou. Começou por volta de 7h15min, durou menos de uma hora, e foi com sucesso. Conseguiu embolizar aquela artéria. O presidente está acordado, conversando — afirmou.

Boa recuperação desde a primeira operação

Depois de se queixar de dores de cabeça que exigiram a realização de uma cirurgia de emergência no crânio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recuperou bem do primeiro procedimento, na manhã de terça-feira (10), quando já se comunicava e se alimentava normalmente. para drenar uma hemorragia tardia decorrente da queda sofrida pelo presidente no Palácio da Alvorada no mês de outubro.

Histórico médico

Leia Mais De câncer na laringe a hemorragia cerebral; veja os problemas de saúde que afetaram Lula nos últimos anos

Na tarde de 19 de outubro, um sábado, Lula havia chegado de viagem de São Paulo quando, no banheiro do Palácio da Alvorada, sentou-se em um banco para cortar as unhas, se desequilibrou quando o assento virou para trás, e caiu, batendo a cabeça com força. O acidente doméstico foi o causador da hemorragia intracraniana que motivou a cirurgia de emergência na terça-feira.