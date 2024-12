De câncer na laringe a hemorragia cerebral; veja os problemas de saúde que afetaram Lula nos últimos anos

Presidente Lula está internado no Hospital-Sírio Libanês, em São Paulo. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Aos 79 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acumula alguns problemas de saúde com diferentes níveis de gravidade anteriores à hemorragia intracraniana que motivou uma cirurgia de emergência nesta terça-feira (10). O prontuário hospitalar de Lula inclui lesões nas cordas vocais, artrose no quadril e até um câncer de laringe, do qual se curou. Veja a seguir um resumo sobre alguns dos males pelos quais o presidente, atualmente internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, já passou ao longo dos últimos anos.

Câncer na garganta

Em 2011, Lula descobriu um tumor de cerca de três centímetros de diâmetro na laringe. Após o diagnóstico, passou por mais de 30 sessões de quimioterapia e radioterapia que eliminaram o tumor. Depois da última campanha eleitoral à presidência, da qual saiu vitorioso, Lula realizou exames de rotina que confirmaram a remissão completa do tumor.

Lesão na laringe

Em 2022, Lula voltou a sofrer com problemas na região da garganta. Exames identificaram uma leucoplasia (espécie de lesão que pode se originar de processo inflamatório). Com a rouquidão como um dos principais sintomas, além de dor, tosse e pigarro, costuma atingir principalmente fumantes e pessoas que forçam muito a voz. A lesão foi removida por meio de uma cirurgia, e os exames descartaram um novo câncer.

Pré-diabetes

Cerca de uma década atrás, o presidente foi diagnosticado com pré-diabetes. É uma condição clínica caracterizada por níveis altos de glicose no sangue, mas não em patamares suficientes para caracterizar o diabetes tipo 2. É um sinal de alerta que exige mudança de hábitos alimentares e prática de exercícios físicos para evitar a evolução do problema.

Bursite

No começo de 2023, Lula se queixou de dores no joelho provocadas por uma bursite — inflamação que atinge a bursa, uma espécie de bolsa que contém um líquido destinado a amortecer impactos em articulações. Em anos anteriores, o presidente já havia manifestado incômodo com bursite no ombro.

Artrose no quadril

Em setembro do ano passado, uma artrose (desgaste da cartilagem que reveste as articulações) levou o presidente a se submeter a uma operação a fim de colocar uma prótese no quadril. Antes de realizar o procedimento, reclamou das dores constantes provocadas pelo desgaste:

— Eu quero fazer a cirurgia, porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro.

Pouco mais de um mês depois, foi fotografado chutando uma bola, fazendo esteira e exercícios de musculação.

Broncopneumonia

Em março do ano passado, Lula precisou cancelar de última hora uma viagem programada para a China por orientação médica. Ele precisava de mais tempo para se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana e viral pelo vírus Influenza A.

Mesmo com uma boa resposta ao tratamento, os especialistas acharam melhor que o presidente se resguardasse para não agravar o quadro. A doença inflama os bronquíolos, que levam o ar até os alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de oxigênio. Os sintomas incluem tosse, febre e até falta de ar.

Queda no Alvorada

Na tarde de 19 de outubro, um sábado, Lula havia chegado de viagem de São Paulo — o presidente tinha ido para a capital paulista com o intuito de participar de atividades de campanha do então candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos — quando, no banheiro do Palácio da Alvorada, sentou-se em um banco para cortar as unhas, se desequilibrou quando o assento virou para trás, e caiu, batendo a cabeça com força. Lula foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília. O presidente foi submetido a exames, onde, n ocasião, foi constatado uma pequena hemorragia, o que fez com que ele realizasse exames periódicos para monitorar o quadro. Na ocasião, Lula levou cinco pontos na parte de trás da cabeça.

Hemorragia cerebral