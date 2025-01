O Miss Universo anunciou a retirada do título de Miss Argentina de Magalí Benejam , 30 anos. A modelo perde a honraria após criticar a organização do concurso e questionar a legitimidade do resultado, além de falar mal da Miss Brasil , a pernambucana Luana Cavalcante.

— Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que, por quatro vezes, quis falar com ela em português, porque falo português perfeitamente, mas ela me respondeu em inglês? — disse ela.

A fala de Magalí foi feita durante entrevista ao youtuber King Lucho, em dezembro de 2024. Na conversa, ela criticou a organização da competição e relatou que teria percebido "olhares surpresos" dos jurados do Miss Universo durante o anúncio do top 5 da edição de 2024.

O que diz a organização do concurso

Nota foi publicada no site oficial do Miss Universo.

"Nossos valores se concentram em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações dos nossos representantes devem refletir estes princípios inabaláveis ​​com os quais todos os participantes se comprometem ao ingressar na comunidade Miss Universo", diz um trecho do comunicado.

Destituição de título

Magalí foi a segunda Miss Universo a ser destituída do título na história do concurso. Antes dela, a russa Oxana Fedorova foi destituída do cargo de Miss Universo 2002. Magalí foi eleita no concurso nacional em maio de 2024, entre um grupo de 28 candidatas. Com mais 70 mil seguidores nas redes sociais, ela é modelo, atriz e estudante de astrologia.