Mudanças no regulamento do Miss Universo provocaram uma série de alterações nas franquias nacionais do concurso nos últimos anos. A mais recente delas foi em novembro do ano passado, quando a organização afirmou, por meio de nota, que iria retirar o limite de idade entre as competidoras, antes obrigatório pelas diretrizes. A nova regra passou a valer em concursos de todo o mundo em 2024.