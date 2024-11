Novo reinado Notícia

Representante da Dinamarca vence o Miss Universo 2024; brasileira fica fora do top 30

Victoria Kjaer foi a primeira dinamarquesa a conquistar a coroa. Ela dividiu o pódio com as candidatas da Nigéria e do México

17/11/2024 - 07h33min Atualizada em 17/11/2024 - 07h40min