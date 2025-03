Série "Adolescência": entenda o que é incel e redpill

A série Adolescência, lançada neste mês pela Netflix, rapidamente se tornou a produção mais assistida da plataforma em mais de 70 países. A trama ficcional acompanha a história de um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. Ao explorar as questões emocionais envolvidas, a série tem gerado discussões sobre os impactos negativos das redes sociais e o ódio contra mulheres . Com isso, a produção aborda temas como a cultura incel e os redpills, que despertam dúvidas entre os espectadores.

O programa Conversas Cruzadas desta sexta-feira (28) recebeu a pediatra pós-graduada em Neurociências e Comportamento, Lucia Diehl, a coordenadora do curso de Psicologia da Atitus Educação, doutora em Ciências Médicas e psicoterapeuta de adolescentes e adultos, Júlia Protas, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dedicado a pesquisar as intersecções entre educação, sexualidade e relações de gênero, Fernando Seffner. Os especialistas discutiram o que a série pode ensinar a pais e educadores e explicaram o significado de termos como incel e redpill. Veja trecho no vídeo acima.