Ozempic no tratamento de Alzheimer: coordenador do estudo mostra otimismo com a pesquisa

Um estudo feito em dezenas de países, com 3,7 mil pacientes no mundo está avaliando possíveis benefícios de remédios como o Ozempic no tratamento da doença de Alzheimer. Este foi um dos assuntos do Conversas Cruzadas, que recebeu, entre os convidados, o médico neurologista Alessandro Finkelsztejn⁠, do Hospital Ernesto Dornelles, pesquisador clínico em doenças neuroimunológicas e doença de Alzheimer. Ele coordena o centro de pesquisa deste estudo em Porto Alegre, com 20 pacientes sendo monitorados por dois anos.