Por que Lula não está cobrando Galípolo publicamente

O aumento da taxa básica de juros para 14,25% ao ano foi o tema do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (20). O professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), Bruno Lanzer, e o professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Henrique Morrone, avaliaram a decisão do Copom e projetaram os próximos meses. Eles também analisaram a mudança de postura do presidente Lula, que evita criticar publicamente o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, diferentemente do que ocorria com o presidente anterior, Roberto Campos Neto.