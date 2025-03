Denúncia de Bolsonaro: quem são os ministros que vão julgar plano de golpe?

O programa Conversas Cruzadas desta sexta-feira (14) recebeu o advogado, professor e ex-candidato a governador pelo NOVO, Ricardo Jobim, e o advogado, professor do Programa de Pós-Graduação da Unilasalle e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, para tratar do tema. Veja palpites do placar do julgamento no vídeo acima.