Conversas Cruzadas: doença de Alzheimer tem cura? Quais os sintomas e os tratamentos?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a biomédica, pesquisadora e doutoranda em Bioquímica pela UFRGS, Giovanna Carello Collar, a farmacêutica, pesquisadora e pós-doutora em Bioquímica pela UFRGS, Débora Guerini de Souza, o médico, chefe do Serviço de Geriatria da Santa Casa e professor da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), Virgílio Olsen, e o médico neurologista do Hospital Ernesto Dornelles, pesquisador clínico em doenças neuroimunológicas e doença de Alzheimer, Alessandro Finkelsztejn⁠, para debater os sintomas e os tratamentos para o Alzheimer.