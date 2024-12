"Previsão é de que presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirma médico sobre Lula

Roberto Kalil detalhou estado de saúde do presidente.

Após a cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana, quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é estável . Ele está consciente, conversando e se alimentando, mas deve seguir internado nos próximos dias.

As informações foram detalhadas pela equipe médica, liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (10).

— Previsão é de que presidente esteja em Brasília na semana que vem — destacou o médico Roberto Kalil Filho, dizendo que ele poderá voltar as atividades, mas ainda devagar.

— Risco de lesão é zero — destacou Kalil.

Segundo os médicos, trata-se de um hematoma frontoparietal, em cima do lobo frontal. Para trata-lo, foi feito "procedimento padrão em neurocirurgia", destacaram.

Eles afirmaram que imaginou-se, num primeiro momento, que a dor de cabeça do presidente poderia ser um quadro gripal. No entanto, como houve a queda há dois meses, foi feita a ressonância, que descobriu o hematoma.

Como foi a cirurgia

O cardiologista Roberto Kalil Filho informou que o presidente passou por um procedimento chamado trepanação , que é uma pequena perfuração do crânio para drenagem de sangramento no cérebro.

— Fez-se uma tomografia e se constatou novo sangramento na região do cérebro. Após uma ressonância, o sangramento se comprovou — afirmou o médico.

De acordo com o médico Marcos Stavale, Lula teve um sangramento entre o cérebro e a membrana dura-máter. O sangramento, agora removido, havia comprido o cérebro do petista, o que foi tratado no procedimento