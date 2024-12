Alckmin retorna a Brasília e assume agendas de Lula

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin , retorna a Brasília nesta terça-feira (10) para assumir as agendas que o presidente Lula teria com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Ainda não foi informado se o vice assumirá outros compromissos que seriam conduzidos por Lula durante o período de sua internação.

Pela agenda da Presidência da República, a chegada do primeiro-ministro da Eslováquia está prevista para as 11h. Ao longo do dia, Alckmin conduzirá uma série de compromissos com autoridades do país.