Deputada propõe aquisição do livro "Ainda Estou Aqui" para as escolas estaduais do RS

Na onda do sucesso do filme Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar em três categorias , a deputada Laura Sito (PT) quer que o livro homônimo , escrito por Marcelo Rubens Paiva e que deu origem ao filme, seja disponibilizado nas bibliotecas de todas escolas estaduais . A solicitação foi encaminhada nesta sexta-feira (24) à secretária de Educação, Raquel Teixeira.

A aquisição dos exemplares atenderia, de acordo com a parlamentar, a uma das 29 recomendações definidas pela Comissão Nacional da Verdade em 2014, que prevê a promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na educação. Lançado em 2015, o livro narra a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, pai do autor, durante a ditadura — o parlamentar foi torturado e morto pelos militares.