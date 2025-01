Maria do Rosário entra na briga para manter eleição direta nas escolas

Maria do Rosário diz que tem responsabilidade com a cidade, mesmo derrotada na eleição.

Autora da lei municipal que instituiu a eleição direta para diretores de escolas em Porto Alegre, ao tempo em que era vereadora, a deputada federal Maria do Rosário (PT) decidiu lutar com unhas e dentes para derrubar a liminar obtida pelo prefeito Sebastião Melo , permitindo que sejam nomeadas pessoas de sua confiança para os cargos.

— Em uma eleição, mesmo quem perde, ganha responsabilidade — justifica Rosário, que disputou a eleição com Melo e perdeu no segundo turno.

Rosário está marcando reuniões com entidades do Judiciário e promete não sossegar até que a eleição direta seja mantida . Ela não discorda de um processo de qualificação dos candidatos a diretor, como fez o Estado, mas não aceita a ideia de excluir a comunidade escolar da decisão sobre quem deve gerir a escola:

— É um grande retrocesso essa postura do prefeito. A educação possui Planos Decenais de Educação justamente para não ser refém dos gestores. Imagina nomeações de livre lavra do gestor? Fere transparência e cria outros interesses que não a escola . A participação é um direito constitucional no Brasil e visa cidadania e qualidade pedagógica. Nasceu justamente na Constituição pós-ditadura, porque as escolas foram muito atingidas naquele período .

Desconforto entre aliados

Aliados do prefeito Sebastião Melo não gostaram da forma como ele resolveu acabar com a eleição direta nas escolas, apelando para o Judiciário. Avaliam que foi um erro que poderá comprometer o início do ano letivo. Isso sem contar que legitima as ações da oposição, quando recorre ao Judiciário para resolver problemas que deveriam ser solucionados no campo da política.