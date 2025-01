Concurso público para cargos na prefeitura de Vacaria é suspenso por inconsistências no edital

O concurso público para 38 cargos da prefeitura de Vacaria, aberto no dia 2 de dezembro de 2024, foi suspenso temporariamente após serem constatadas inconsistências no edital do certame, organizado pela empresa Legalle Concursos. No dia 8 de janeiro deste ano, a prefeitura havia informado que o concurso estava em análise pelo Executivo. Segundo o município, o Ministério Público solicitou respostas à prefeitura a encaminhamentos ainda em dezembro.

Dentre as irregularidades apontadas, segundo o prefeito Andrezinho Rokoski (PL), está o prazo de somente 15 dias para inscrição, oportunidade de somente um cargo por CPF, falta de vagas para cotas raciais, além da falta de obrigatoriedade de exame psicotécnico para o cargo de Guarda Municipal.

Nesta segunda-feira (13), a prefeitura de Vacaria emitiu um comunicado, publicado nas redes sociais e no site oficial, destacando que "as irregularidades deverão ser corrigidas na republicação integral do edital", mas que ainda não há data para ser divulgado.

Ainda conforme a publicação, em ofício de 10 de janeiro de 2025 ficou determinado que as inscrições já realizadas não sejam prejudicadas.

Rokoski, em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que o Executivo acatou a recomendação do Ministério Público pela suspensão temporária do concurso: "Nenhuma pessoa que já se inscreveu vai ser prejudicada. Nós somente iremos ter um tempo para fazer os ajustes em tudo aquilo que está inconsistente no edital. Nós não achamos justo realmente que um concurso que foi feito a toque de caixa prejudique a você que vai prestar o concurso. Então é uma decisão sensata, que não vai prejudicar ninguém, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer a sua inscrição porque foi um curto prazo para fazer as inscrições, terá agora também mais um prazo para efetuar".

Contatada, a empresa Legalle Concursos enviou uma nota por e-mail: "A Legalle Concursos reafirma o compromisso com a aplicação do Concurso Público de maneira que atenda ao interesse público e as expectativas da comunidade vacariense. Permaneceremos colaborando com a administração municipal para revisar e corrigir eventuais inconsistências no instrumento veiculador do certame. O prazo para a nova publicação do Edital será definido em conjunto com o Município, assegurando que todos os ajustes necessários sejam implementados, resguardando os direitos das inscrições já realizadas."