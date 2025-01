Primeira poupança do Pé-de-Meia do Ensino Médio será paga em fevereiro, afirma ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse, nesta quarta-feira (15), em Brasília, que o pagamento da primeira poupança prevista no programa Pé-de-Meia para alunos que concluíram o ensino médio — no valor de R$ 1 mil — será feito em fevereiro.

— O presidente vai autorizar a gente a pagar a todos os alunos que concluíram o primeiro ano do Pé-de-Meia uma poupança de R$ 1 mil . E quem fez o Enem vai receber uma parcela extra de R$ 200 agora em fevereiro — informou o ministro durante o programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Como é o programa Pé-de-Meia

Lançado em novembro de 2023, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no Ensino Médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).