Caminhão da Codeca ganha decoração natalina e circula pelas ruas de Caxias do Sul

Um caminhão de coleta de lixo da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), decorado com iluminação especial de Natal, começa a circular nesta quinta-feira (12), pelas ruas de Caxias do Sul. Segundo a assessoria de imprensa, a iniciativa da Codeca busca levar um pouco do da magia do natal aos bairros da cidade.