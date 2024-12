Inscrições para o concurso Brilha Caxias se encerram na próxima sexta-feira

Fachada da CDL Caxias do Sul está decorada com luzes que remetem a uma árvore de Natal.

As inscrições para o concurso Brilha Caxias, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, se encerram na próxima sexta-feira (13), às 18h. A ação busca incentivar os moradores e empresas associadas a decorarem casas, sacadas, fachadas ou vitrines para o Natal. As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso.