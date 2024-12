Festa de Natal da Criança ocorre neste sábado no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias

O evento ocorre no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A Festa de Natal da Criança, promovida pela prefeitura e o Procon de Caxias do Sul, ocorre neste sábado (14), das 14h às 18h, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, com atrações gratuitas e abertas ao público.

O evento, alusivo aos 20 anos do órgão municipal de defesa do consumidor, contará com brinquedos infláveis, brincadeiras, jogos, distribuição de pipoca, algodão doce, ações das secretarias e food trucks. Promovida pelo Procon, haverá também a prática da educação financeira. Depois do Parabéns a Você ao Procon, ocorrerá a aguardada chegada do Papai Noel, às 15h30min, no palco principal montado no segundo piso do Centro de Eventos.

Haverá ônibus para levar as pessoas da área central até o Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ônibus partirão da frente da Escola Estadual Presidente Vargas, na rua Visconde de Pelotas, e não terão isenção do pagamento da tarifa. Os ônibus sairão às 13h20min, às 14h e às 14h40min direto ao parque sem paradas.

O retorno ao centro também terá três horários, saindo do parque às 17h, às 17h40min e às 18h20min. Caso haja excesso de passageiros aguardando serão disponibilizados mais ônibus pela concessionária. Quem optar por ir de carro a festa, o estacionamento principal do parque é gratuito.

A Festa de Natal da Criança tem o apoio das secretarias do Meio Ambiente (Semma), Saúde, Educação (Smed), Esporte e Lazer (Smel), Cultura, Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), do Samae, da Codeca, da FAS e do Parque da Festa da Uva e o patrocínio do Sicredi Pioneira.

Confira as atrações das secretarias:

Secretaria do Meio Ambiente

Jogos ecopedagógicos

Arte com pinhas

Distribuição do livro Flofi - a Nuvem Pensante

Desenhos para colorir

Distribuição de sementes de girassol

Secretaria da Saúde

Avaliação odontológica, aplicação de flúor e entrega de kit de higiene bucal, na Unidade Odontológica Móvel

Vacinação para pessoas de 5 anos ou mais: calendário de rotina e vacina da gripe; presença do Zé Gotinha

Presença do mascote do Samu e simulações de atendimentos com boneco realístico

Orientações de combate à dengue com maquete e presença do mascote; informações sobre animais peçonhentos

Pintura facial e distribuição de esculturas com balões

Informações sobre doação de órgãos e tecidos

Secretaria da Cultura

Trupe de Duendes com a Cia Espicula, que recepcionará a criançada na rampa do Centro de Eventos

Papai Noel

Grupo Sambashow

Secretaria da Educação

Espaço pintar, colar... criar!

Espaço Autorretrato

Espaço Abayomi, confecção de bonecas de pano

Jogos de tabuleiro culturais africano e indígena

Espaço Literaturar e de Leitura

Espaço Explorador Kids de robótica

Instalações Brincantes

Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade

Distribuição de desenhos para pintar com temas da Escola Pública de Trânsito (EPT) e sobre o trânsito

Brincadeiras com Jogos de Memória

Apresentação dos equipamentos de segurança para crianças nos veículos (para os pais/acompanhantes)

Uma viatura da Fiscalização de Trânsito ficará no pórtico, para a criançada tirar foto

Secretaria de Esporte e Lazer

Quadras de Badminton

Ônibus Brincalhão

Jogos Gigantes (xadrez, dama, trilha, jogo da velha e memória)

Codeca

Quebra-cabeça sobre a separação dos resíduos

Desenhos e caça-palavras do Codequito

Distribuições de folders sobre a destinação correta

Presença do Codequito

Samae

Caminhão-pipa distribuindo água

Ações da Educação Ambiental com o Super Samaezito

FAS