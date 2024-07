Saiba como emitir Autorização Eletrônica de Viagem para menores de 16 anos

As Autorizações Eletrônicas de Viagem (AEVs) nacionais e internacionais para menores desacompanhados de pelo menos um dos pais atingiram recorde de solicitações nos Cartórios de Notas do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024, segundo o Colégio Notarial do Brasil - Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS). A permissão é necessária para que menores de 16 anos possam viajar sozinhos ou acompanhados por apenas um dos responsáveis.