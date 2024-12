Morre o sapo encontrado com boca colada em Passo Fundo 

Animal estava em atendimento no Hospital Veterinário da UPF

Morreu na noite de domingo (16) o sapo-cururu que estava em tratamento após ter sido encontrado com a boca colada no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo .

O animal era atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF) desde o último dia 4 e havia passado por uma cirurgia no estômago .

De acordo com a médica veterinária Michelli Ataide, que atendeu o anfíbio, uma moradora recolheu o animal do quintal de casa e buscou atendimento após estranhar o comportamento do animal.